Corsa Champions League: è davvero tutto aperto? Per alcuni milanisti la speranza c'è

Dopo tanto tempo il Milan arriva, grazie ai risultati sul campo, da due settimane sostanzialmente positive. Non è scomparso tutto da un giorno all'altro e non è stata messa la polvere sotto al tappeto, anche perché i problemi, nei vari settori del Club, sono ancora tutti lì. Ma nel calcio c'è una legge che governa su tutto, ed è quella del risultato. Quando si vince c'è tregua, serenità e un pizzico di tranquillità in più. A questi sentimenti si aggiunge quello della speranza, visto che con le due vittorie consecutive contro Lecce e Como, entrambe arrivate in rimonta, sembra aprirsi uno spiraglio per una corsa ad un posto Champions League che dopo tre sconfitte consecutive contro Torino, Bologna e Lazio sembrava essere ormai una chimera.

La classifica fa sperare: il quarto posto dista sei punti

Questa la classifica che riguarda le squadre coinvolte quando mancano nove giornate al termine.

4. Bologna 53

5. Juventus 52

6. Lazio 51

7. Roma 49

8. Fiorentina 48

9. Milan 47

Il Milan deve affrontare Napoli, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Venezia, Genoa, Bologna, Roma e Monza. E qui subentra un sentimento che può cambiare tante cose: la speranza, seppur statistiche varie e l'andamento ondivago della squadra fin qui remino contro, si è riaccesa. La squadra dovrebbe inanellare una serie di vittorie come non è mai riuscita a fare quest'anno per mettere pressione a chi sta davanti, che fin qui si è rivelato tutt'altro che infallibile.

Come si può pensare che il Milan faccia un qualcosa che ad oggi non è mai riuscito a fare, nonostante le tante spinte positive che si è riuscito a costruire in stagione tra le varie competizioni? È proprio questo il bello del calcio; la componente di irrazionalità che permette di andare contro pronostici e previsioni deve prevalere in questo finale di stagione rossonero, e vale per tutti le componenti. Interne ed esterne. La squadra deve essere brava a portare nuovamente il pubblico dalla propria parte, il pubblico, che pagando il biglietto ha certamente tutto il diritto di esprimere il proprio dissenso in tutte le forme (civili) che desidera, deve capire che è davvero l'ultima chiamata e magari va messo da parte qualche dissapore per tornare a remare tutti insieme verso un qualcosa che solo fino a qualche giorno fa sembrava impossibile.

Il materiale tecnico per riuscirci c'è, anche se ovviamente tanto dipenderà dai risultati delle avversarie. Ma intanto c'è bisogno di fare un qualcosa che finora non è mai stato fatto: Conceiçao dovrà essere bravo a stuzzicare l'orgoglio di un gruppo che in questa stagione è stato spesso e volentieri, e molte volte a ragione, messo in discussione.

È davvero tutto aperto per una disperata rincorsa Champions? Per alcuni la speranza c'è.

