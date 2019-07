CorSera - Bennacer-Milan, superati gli ultimi ostacoli: l’algerino a Milano nei prossimi giorni

Un nuovo colpo di mercato dopo Rade Krunic e Theo Hernandez, in attesa di sapere come finirà la questione Veretout (la Roma sembra essere in vantaggio ma il francese ha un debole per il club milanista). Il Milan ha messo le mani su Ismael Bennacer, il quale può già considerarsi un nuovo giocatore rossonero.

INTESA TOTALE - Come riporta il Corriere della Sera, infatti, anche gli ultimi ostacoli sono stati superati. Come detto, il centrocampista algerino passerà al Milan. L’accordo con l’Empoli è stato raggiunto da tempo (16 milioni di euro più 2 di bonus). Ora è stata trovata l’intesa anche con gli agenti del calciatore, il quale guadagnerà 1.5 milioni per cinque anni.

IN ARRIVO - Venerdì Bennacer giocherà la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal e nei giorni successivi (forse già lunedì) sarà a Milano per le visite mediche. Marco Giampaolo può ritenersi soddisfatto: il tecnico ha avuto il playmaker che cercava, una pedina da schierare in cabina di regia, davanti alla difesa.