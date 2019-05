CorSera - Champions, ricavi e giovani: ecco i comandamenti di Gazidis

Dopo i primi mesi in cui ha più che altro cercato di capire al meglio il calcio italiano e l'ambiente Milan, Ivan Gazidis, da dicembre nuovo ad milanista, si trova ora di fronte alle prime decisioni da prendere, soprattutto dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Scelto personalmente da Gordon Singer, figlio del numero uno di Elliott, il manager sudafricano ha un compito molto importante, cioè quello di riportare il Milan ai vecchi fasti.

SQUADRA GIOVANE - Lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che in primis l'obiettivo è quello di far ritornare stabilmente il club di via Aldo Rossi in Champions League , competizione alla quale il Diavolo non partecipa dalla stagione 2013-2014. Fin da subito, Gazidis ha fatto capire di voler puntare su una squadra giovane e di prospettiva, tanto da bloccare per esempio gli arrivi di Ibrahimovic e Fabregas. La linea dell'ad milanista è molto chiara: puntare, anche per motivi di bilancio, su profili under 24, non affermati e da valorizzare. Chiaramente le porte non sono chiuse ai giocatori di esperienza, a patto che siano funzionali al progetto.

AUMENTO DEL FATTURATO - Gazidis, che è di fatto l'uomo a cui Elliott ha affidato il compito di gestire il Milan, ha poi anche un altro grande obiettivo, vale a dire aumentare il fatturato della società rossonera. E per farlo sarà fondamentale aumentare i ricavi del club di via Aldo Rossi, al momento ancora troppo bassi per poter pensare di lottare con i top-team italiani ed europei. Aumentare gli introiti significa ovviamente anche avere maggiori risorse da utilizzare sul mercato, oltre che un bilancio sano.