CorSera - Ciao ciao Tomori, lo stop sarà lungo. Ma l'operazione è scongiurata

Nella serata sportivamente drammatica del Milan a Salerno, tutto si è abbattuto contro i rossoneri. L'azione del momentaneo vantaggio della Salernitana è sembrato uno scherzo: Tomori che si ferma a terra, la palla arriva a Candreva che tira da fuori e batte una colpevole Maignan. Una sequenza degna dell'Oscar per il miglior film horror, se ci fosse la categoria. E forse, più del gol, il colpo più duro è stato l'infortunio di Tomori.

Ciao Fik

Fikayo Tomori, fino alla gara dell'Arechi, era uno dei sette giocatori rossoneri che ancora poteva vantarsi di non aver subito un infortunio in questa prima parte di stagione. Inutile dire che ora sono diventati sei. Il Corriere della Sera questa mattina è molto chiaro, lo stop di Tomori sarà lungo: il timore è che non si tratti di settimane ma di mesi Il quotidiano generalista però dà anche buone notizie, per indorare la pillola: il rischio di un'operazione dovrebbe essere scongiurato. Tomori farà nelle prossime ore gli esami strumentali e ne sapremo di più. Certo è che il Milan non perde solamente il leader della difesa ma anche il giocatore migliore della stagione fino a questo momento: e su questo ci sono poche discussioni. Una lacuna che getta ancora di più nel buio un reparto difensivo già martoriato.

Chi salta?

Il problema infortuni è una costante non solo in questa stagione ma in generale dell'era Pioli. L'unico momento in cui i rossoneri con il tecnico sono stati abbastanza liberi da guai fisici è stato da metà febbraio a maggio 2022: non a caso, al completo, il Milan ha vinto lo scudetto e non a caso - verosimilmente - il Milan era fuori da qualsiasi tipo di Europa. Ma per il resto sempre tanti problemi che quest'anno si sono acuiti in maniera imbarazzante. Arrivare a trenta infortuni a Natale con ancora due partite del girone d'andata da giocare è qualcosa di anche difficile da immaginare. Eppure a Milanello sta succedendo ma nessuno ancora ha pagato le conseguenze. La società ha messo nel mirino lo staff di Pioli ma se si vuole cacciare qualcuno non si può perdere tempo, perché già si è buttata via mezza stagione e difficilmente si potrà mettere in piede, almeno per quanto riguarda il campionato. L'obiettivo, adesso, è limitare i danni.