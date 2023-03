CorSera - Dalla gloria di Londra alla delusione di San Siro: Milan, solo un pari contro la Salernitana e mancato l’aggancio all’Inter

Dopo l'entusiasmante serata di Londra che ha portato il Milan ai quarti di Champions League, i rossoneri tornano purtroppo con i piedi per terra in campionato: ieri sera a San Siro, la squadra di Stefano Pioli non è infatti andata oltre ad un deludente 1-1 contro la Salernitana, perdendo così la ghiotta occasione di agganciare l'Inter al secondo posto in classifica.

PASSO FALSO - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che per il Diavolo si tratta di un nuovo passo falso in Serie A dopo la sconfitta di Firenze. Il Milan continua a non trovare continuità in Italia e questo complica ulteriormente la corsa verso la prossima Champions dei ragazzi di Pioli (per fortuna anche le altre stanno faticando). Eppure i rossoneri erano passati in vantaggio a fine primo tempo con il solito Giroud, ma poi nella ripresa si sono fatti rimontare dai campani che hanno trovato il pari con Dia, lasciato inspiegabilmente solo in area dalla difesa milanista.

DIFFERENZE CON L'EUROPA - Un punto in due partite nella settimane delle Coppe è un campanello d'allarme che deve indurre il tecnico a fare qualche riflessione sulla tenuta mentale del gruppo. Dov'è finito il Milan di Londra? Perchè non riesce a ripetere le stesse prestazioni in Europa e in Italia? Ieri si è vista una squadra lenta, macchinosa e svuotata, con troppi giocatori che hanno giocato ben al di sotto dei loro standard, come per esempio Theo, Diaz e Leao. In gol il solito Giroud che è stato però ammonito e salterà il prossimo turno contro l'Udinese. In Friuli serviranno quindi i gol degli altri attaccanti.