CorSera - È tornato il Milan del girone d'andata: sette gol al Torino, ora la Champions è a un passo

Un ultimo sforzo, siamo alle ultimissime curve. Come riporta il Corriere della Sera, la Champions è davvero a un passo. La vittoria contro il Toro ha avvicinato ulteriormente il Milan al traguardo: a questo punto ai rossoneri basterebbe battere il Cagliari domenica a San Siro per essere quasi sicuri di ottenere la qualificazione alla massima competizione europea per club.

RIPARTENZA - Ci siamo, dunque, ma non è ancora fatta. Come detto, occorre un ultimo, decisivo sforzo per completare una missione che il Milan si era complicato da solo con un girone di ritorno deludente. Ma le ultime tre vittorie consecutive, sempre a Torino, con 12 gol segnati e zero subiti, hanno ridato entusiasmo alla squadra di Pioli, riportandola sulla strada giusta, quella che conduce dritta alla prossima edizione della Champions League.

PROTAGONISTI - Benevento, Juventus e Toro: tre indizi che fanno una prova, scrive il Corriere. E che dicono che è tornato il Milan dell’andata, quello giovane e leggero, spietato e vincente. Theo in grande spolvero, Kessie dominante, Diaz ispirato, Rebic letale: senza Ibrahimovic non è mai semplice, ma Pioli può sorridere per aver ritrovato i suoi uomini migliori. Ora le ultime curva, dicevamo, da affrontare con maggiore fiducia.