CorSera - Ecco Mandzukic, il Milan ha il suo vice-Ibra: affare chiuso dopo l'ok di Ibra all'arrivo del croato

Se n'è parlato parecchio nelle ultime settimane, soprattutto dopo i due infortuni muscolari che hanno tenuto fuori Zlatan per due mesi, ma ora il Milan ha il suo vice-Ibrahimovic: si tratta di Mario Mandzukic che ieri sera è sbarcato a Milano e nella giornata di oggi, dopo le visite mediche e l'idoneità, firmerà il suo nuovo contratto con i rossoneri.

ACCORDO RAGGIUNTO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il centravanti croato ha raggiunto con il Diavolo un accordo di sei mesi a 1,8 milioni di euro netti, con un’opzione di rinnovo automatica in caso di piazzamento Champions. Dopo aver smentito a lungo la possibilità di prendere un altro attaccante, il dt Paolo Maldini si è convinto che se il Milan vuole lottare per arrivare in fondo a tutti e tre gli obiettivi (Serie A, Coppa Italia ed Europa League) serviva un rinforzo di esperienza e pronto all'uso, proprio com'era un anno fa quando a Milanello sbarcarono Kjaer e Ibrahimovic.

OK DI IBRA - In via Aldo Rossi si è riflettuto parecchio prima di chiudere con Mandzukic. I dubbi milanisti, più che la sua tenuta fisica, riguardavano soprattutto l'impatto che avrebbe potuto avere nello spogliatoio rossonero, ma poi è arrivato l'ok anche di Zlatan al suo arrivo e così la società ha raggiunto l'intesa con il croato. Stefano Pioli è ovviamente entusiasta di questo nuovo colpo di mercato e punta ad averlo a disposizione già per il match di sabato prossimo a San Siro contro l'Atalanta.