CorSera - Emergenza Milan, quanti assenti contro la Roma: ieri provata la strana coppia Kalulu-Gabbia in difesa

Stefano Pioli sperava che con il nuovo anno l'emergenza in casa rossonera potesse finalmente finire e invece già al primo impegno del 2022 il Milan arriva con diversi assenti: oltre a Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d'Africa e agli infortuni Kjaer e Pellegri, il tecnico milanista dovrà infatti fare a meno anche di altri cinque giocatori che sono risultati positivi al Covid. Di loro l'unico di cui è stato reso noto il nome è Tatarusanu, mentre gli altri, per questioni di privacy, non si conoscono.

EMERGENZA DIFESA - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, la preoccupazione in casa rossonera è concentrata soprattutto in difesa, tanto che nell'allenamento di ieri a Milanello in vista del match di stasera contro la Roma al centro della retroguardia è stata provata la stana coppia composta da Matteo Gabbia e da Pierre Kalulu. A completare il reparto difensivo milanista ci dovrebbero essere Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra. Oggi ci sarà un nuovo giro di tamponi e la speranza è che non emerga nessun'altra positività.

TRE RECUPERI - Intanto però Pioli può essere contento del recupero dei suoi attaccanti che avevano chiuso il 2021 da infortunati, vale a dire Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao: tutti e tre infatti stanno bene, sono tornati ad allenarsi in gruppo da qualche giorno e quindi saranno regolarmente a disposizione per il match contro i giallorossi. Ovviamente, come ha spiegato ieri lo stesso tecnico milanista in conferenza stampa, nessuno dei tre può avere i 90' nelle gambe, ma si tratta comunque di tre recuperi fondamentali per il Diavolo.