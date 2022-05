CorSera - Ibra e il futuro: smettere o andare avanti? La decisione dopo la fine del campionato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Se lo chiedono tutti i tifosi rossoneri e anche lo stesso attaccante che non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo svedese si trova davanti ad un bivio: smettere o andare avanti a giocare? Una risposta a questa domanda forse il giocatore se l'è già data, ma prima di comunicarla vuole aspettare la fine di questa stagione nel qualeil suo Milan si sta giocando lo scudetto.

IL FUTURO DI IBRA - L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina le parole di Ibrahimovic a ESPN sul suo futuro: "Sono vicino alla linea di porta. Sono un po’ impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Quale sarebbe il prossimo capitolo? Io conosco le varie possibilità, potrei fare molte cose, ma l’adrenalina che provo sul campo non so se potrei ottenerla altrove". La voglia di giocare di Zlatan è evidente, ma anche lui sa bene che per andare avanti deve stare bene fisicamente e purtroppo in questa stagione i problemi fisici lo hanno condizionato parecchio, soprattutto nella seconda parte: "Io sto provando ad allontanare la linea di porta, giocando e segnando gol. Ma ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo, con la sensazione di potermi divertire scendendo in campo. Non ha senso giocare se soffri troppo, allora è preferibile essere realisti e dire a se stessi 'È abbastanza' e cominciare un nuovo capitolo".

A FINE STAGIONE - Nonostante incontri tutti i giorni a Milanello il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, lo svedese non ha ancora comunicato loro la sua decisione, ma vuole aspettare la fine del campionato visto che i rossoneri stanno lottando per lo scudetto e non vuole assolutamente distrarre se stesso e l'ambiente: "Se pensi troppo al dopo, non sei concentrato sul resto. Se ora io pensassi al mio ritiro, non sarei in grado di aiutare i miei compagni. Siamo in vetta, ma dobbiamo restare concentrati. Nel calcio da una settimana all’altra possono cambiare tante cose". Parola di Zlatan, il cui futuro verrà quindi svelato solo dopo l'ultimo match contro il Sassuolo.