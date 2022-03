CorSera - Ibra-Romagnoli, corsa contro il tempo per esserci a Napoli: da Milanello filtra ottimismo

E adesso il Napoli. Archiviato il fascicolo Coppa Italia (sarà riaperto ad aprile), il Milan è atteso da una trasferta che potrebbe indirizzare il suo campionato. Perché quello del "Maradona" non sarà un semplice confronto tra due ottime squadre. Domenica andrà in scena un vero e proprio scontro al vertice, con l’Inter ad assistere dopo aver, con ogni probabilità, superato la Salernitana a San Siro (i nerazzurri scenderanno in campo domani).

Zlatan scalpita

Pioli spera di presentarsi in Campania con Romagnoli e Ibrahimovic al seguito. Per entrambi, come riporta il Corriere della Sera, è una corsa contro il tempo. Il recupero del difensore e dell’attaccante per il big match di Napoli è possibile (da Milanello filtra cauto ottimismo), ma è presto per sbilanciarsi. Ibra ha smaltito l’infiammazione al tendine d’Achille e potrebbe andare almeno in panchina: chi gli sta accanto ogni giorno assicura che sta facendo di tutto per esserci domenica.

Il capitano ci prova

Gli accertamenti a cui si è sottoposto Romagnoli dopo il problema accusato nel derby hanno escluso lesioni. Significa che, se il fastidio diminuirà in questi giorni, a Napoli ci sarà. Mister Pioli, ovviamente, ci spera: Kalulu ha sempre fatto bene, ma il capitano, nelle ultime partite, è tornato a giocare su ottimi livelli e la sua esperienza potrebbe essere determinante in una sfida così delicata come quella in programma nel weekend.