CorSera- Ibrahimovic-Milan, prove di rinnovo: dal Decreto Crescita una mano al club rossonero

La parola d’ordine è "ottimismo". Sul recupero, il proseguo della stagione e... sul futuro. Ibrahimovic è ottimista. E lo è anche il Milan, che non ha intenzione di separarsi dal suo totem. Nei prossimi mesi il giocatore e i dirigenti rossoneri si incontreranno per discutere del prolungamento dell’attuale accordo in scadenza a giugno. E c’è ottimismo, come detto.

RINNOVO - Come riporta il Corriere della Sera, il rinnovo contrattuale è più vicino. Nonostante i numerosi infortuni, l’apporto di Zlatan alla causa rossonera è stato determinante. Per questo il club vuole proseguire e rinsaldare ulteriormente il rapporto con il giocatore. A dare una mano sarà anche il Decreto Crescita, con lo sconto fiscale del 50% che varrà anche per il prossimo anno: il contratto dovrebbe restare sui 7 milioni netti.

RINFORZO - Il Milan, dunque, confermerà il suo leader. Ovviamente, Ibrahimovic, che a ottobre compirà 40 anni, non potrà potrà giocare sempre. Ecco perché - sottolinea il CorSera - l’acquisto di un centravanti giovane e forte è fondamentale. Anche di questo discuteranno gli uomini di mercato di via Aldo Rossi.