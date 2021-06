CorSera - Ibrahimovic operato, inizia l'ennesima corsa contro il tempo: l'obiettivo è giocare la prima di A

Una nuova sfida, un nuovo obiettivo da centrare. Insomma, pane per i suoi denti. Come riporta il Corriere della Sera, per Zlatan Ibrahimovic comincia l’ennesima corsa contro il tempo. Lo svedese proverà a sorprendere tutti, di nuovo: se la riabilitazione non dovesse subire intoppi, il campione rossonero sarà in campo per la prima partita di campionato, in programma nel weekend del 22 agosto.

L’OPERAZIONE - Il Milan ci crede, perché conosce bene Ibra. A tal proposito, lo staff medico guidato dal dottor Mazzoni ha già preparato un piano dettagliato per velocizzare il più possibile il recupero del giocatore, che ieri ha deciso di procedere con l’intervento. Inizialmente doveva essere solo un’artroscopia diagnostica, per capire quale fosse il problema, invece, proprio con l’obiettivo di accelerare i tempi, il chirurgo Volker Musah ha provveduto direttamente alla pulizia del ginocchio infortunato.

SU COL MORALE - A rendere possibile l’intervento immediato - sottolinea il quotidiano - il fatto che il danno fosse minimo. Ora Ibrahimovic è più sollevato: negli ultimi tempi era giù di corda per via di quel problema fisico che lo tormentava. Ora può guardare al futuro con maggiore ottimismo e ha già fissato l’obiettivo: esserci alla prima della Serie A 2021-22.