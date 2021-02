CorSera - Ibrahimovic punta il derby: lo svedese ha un conto in sospeso da risolvere

Sanremo, polemiche, gli insulti di Belgrado... Niente può scalfire Ibrahimovic e la sua concentrazione. Perché lo svedese, in questo preciso momento, ha in testa una sola cosa: il derby con l’Inter. È la sfida più importante della stagione, e per Zlatan - si sa! - non è mai stata una partita come le altre.

CONTO IN SOSPESO - Il sorpasso dei "cugini" ha reso ancora più entusiasmante il big match di domani, appuntamento che il Milan non può permettersi di sbagliare. Il rischio di sprofondare a -4, infatti, è da tenere in seria considerazione. Ma Zlatan non ha certo intenzione di "scivolare" ulteriormente in classifica. L’ultimo derby, quello della rissa con Lukaku in Coppa Italia, è finito malissimo: espulsione e sconfitta. Come evidenzia Corriere della Sera, Ibrahimovic ha un conto in sospeso da risolvere.

LEADER - I compagni, ovviamente, si affideranno a lui, alla sua esperienza, alla sua innata leadership. E lo stesso farà Stefano Pioli, che ha concesso a Ibra una serata di relax in Europa League per permettergli di pensare solo ed esclusivamente al derby di domani. Lo svedese è pronto: a San Siro sarà battaglia.