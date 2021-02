CorSera - Il derby della svolta: Inter in fuga, il Milan non è più la macchina perfetta di qualche tempo fa

Dopo il sorpasso di domenica scorsa, l'Inter vince anche il derby e piazza la sua prima fuga stagionale, con il Milan che ora è distante quattro punti in classifica. Una brutta batosta per i rossoneri che escono sconfitti per 3-0 da San Siro e soprattutto ridimensionati visto che questo è il quarto ko in campionato nel 2021. Dopo mesi da assoluta protagonista, il rendimento della squadra di Pioli è in evidente calo e ora deve guardarsi alle spalle visto le altre contendenti ad un posto in Champions League si fanno sempre più vicine in classifica.

BRUTTO INIZIO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che, oltre ad esaltare la vittoria dell'Inter, spiega anche che il Milan non è più la macchina perfetta di qualche tempo fa, quella che aveva sorpreso tutti e che aveva fatto sognare i suoi tifosi. L'inizio di partita dei rossoneri è stato piuttosto negativo, tanto che sono andati sotto dopo appena cinque minuti: questo gol ha senza dubbio cambiato subito il match e, nonostante il veemente inizio di ripresa nel quale il Diavolo è andato più volte vicino al gol, poi a fare la differenza è stato il cinismo nerazzurro che ha chiuso la partita con Lautaro e Lukaku.

RIDIMENSIONAMENTO - La sconfitta di ieri della formazione milanista assomiglia ad un brusco ridimensionamento: il calo di rendimento nel nuovo anno è sotto gli occhi di tutti, ora dovrà essere bravo a Pioli a compattare il gruppo ed uscire da questa crisi di risultati che rischia di rovinare quanto di buono fatto nei mesi precedenti. Domenica, i rossoneri sono attesi da un altro match fondamentale in casa della Roma, ma prima c'è il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa, una sfida che il Diavolo non può assolutamente sbagliare.