CorSera - Il giovane Milan pensa in grande: qualcuno inizia a pronunciare la parola "scudetto"

Dopo 23 risultati utili di fila in campionato, il Milan si appresta ad affrontare questa sera l'ultima squadra che lo ha sconfitto in Serie A, cioè il Genoa: era l'8 marzo, si giocava a San Siro e il giorno dopo il Premier Conte avrebbe firmato il Dpcm che chiudeva in casa l'Italia a causa del coronavirus. Sembra passata una vita e invece sono "solo" nove mesi, in cui i rossoneri sono rimasti imbattuti in campionato e ora sono primi in classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda.

ASSENZE IMPORTANTI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che stasera il Milan si presenterà allo stadio Marassi con alcune assenze importanti per infortunio, vale a dire Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia. Nonostante tutto, però, in casa rossonera continua ad esserci grande euforia ed entusiasmo e per questo la squadra di Pioli cercherà di affrontare il Genoa con la solita spensieratezza e senza pensare troppo alla classifica. L'obiettivo del Diavolo è vincere e sperare che le inseguitrici si frenino a vicenda (stasera ci sono anche Inter-Napoli e Juventus-Atalanta).

LA PAROLA SCUDETTO - Per ora Stefano Pioli continua a non voler parlare di scudetto, mentre alcuni giocatori hanno iniziato a pronunciare questa parola. Prima ci ha pensato Ibrahimovic che ha dichiarato: "Per vincere il campionato bisogna avere il coraggio di sognarlo". Poi è toccato a Theo Hernandez: "Possiamo scucire lo scudetto dalle maglie della Juve". Insomma, nonostante il campionato sia ancora molto lungo, all'interno del giovane Milan si inizia a pensare in grande, nella speranza che il sogno scudetto possa trasformarsi davvero in realtà.