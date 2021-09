CorSera - Il Milan doma il Venezia e tiene il passo: Pioli rischia un po’, ma è bravo a correggere la rotta

Non è stata una gara facile. È vero, il Milan ha rischiato poco e nulla contro un Venezia sì volenteroso e organizzato, ma fin troppo modesto per impensierirlo. Tuttavia, il gol che ha stappato la partita è arrivato dopo un’ora abbondante di gioco in cui Diaz e soci avevano sprecato un bel po’ di occasioni, palesando qualche incertezza di troppo.

CORREZIONI - Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan dei riservisti, tra emergenza e turnover, con soli quattro titolari in campo all’inizio, ha alternato accelerazioni improvvise a lunghi momenti di pausa caratterizzati da una certa quanto inusuale improvvisazione. Pioli stavolta si è preso qualche rischio di troppo, lasciando molte pedine di livello in panchina (con una squadra già martoriata dagli infortuni), ma è stato bravo correggere la rotta in tempo. L’anno scorso una partita così non l’avrebbe vinta.

DIAZ C’È, THEO SUPER - E così, dopo aver faticato più del previsto a sbloccare il match, ci ha pensato a Brahim Diaz a tirare fuori il Milan dai guai, andando a segno nel momento giusto, quando su San Siro si stavano allungando le ombre di un deludente pareggio. Ma a meritarsi la vetrina è soprattutto Theo Hernandez. Il francese, entrato in campo nell’ultima mezz’ora, è riuscito a innescare il turbo, imprimendo la svolta alla contesa.