CorSera - Il Milan e il dilemma Suso: Giampaolo vorrebbe tenerlo, questa settimana il suo agente incontra Maldini e Boban

Dopo l'amichevole contro il Manchester United, hanno fatto parecchio rumore le parole di Marco Giampaolo, il quale ha speso parole molto positive per Suso, autore del gol dell'1-1 contro gli inglesi: "Suso mi fa morire, ne sono innamorato. È molto forte e noi i fuoriclasse dobbiamo tenerli e non venderli. L’ho detto anche alla società". Dichiarazioni che di fatto cambiano le carte in tavola in quanto lo spagnolo sembrava sul piede di partenza.

MAXI-PLUSVALENZA - Come spiega il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il tecnico milanista ha quindi blindato Suso, ma ora bisognerà capire se Paolo Maldini e Zvonimir Boban gli daranno ascolto: la cessione dell'ex Liverpool permetterebbe infatti al Milan di fare una maxi-plusvalenza, ma è anche vero che i due dirigenti hanno dichiarato più volte di voler accontentare le richieste di Giampaolo in questo mercato estivo.

NUOVO SUMMIT - Questa settimana potrebbe essere molto importante per capire quale sarà il futuro di Suso, anche perchè nei prossimi giorni l'agente di Suso, Alessandro Lucci, sarà di nuovo a Casa Milan per fare chiarezza sulla situazione del suo assistito. La Roma continua ad essere una seria pretendente per lo spagnolo, che con l'eventuale arrivo di Angel Correa in rossonero rischia di trovare meno spazio.