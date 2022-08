CorSera - Il Milan è pronto per l'esordio in campionato: goleada a Vicenza prima dell'Udinese. Peccato per gli infortuni...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se si guarda al risultato e soprattutto alla prestazione di ieri contro il Vicenza, il Milan è assolutamente pronto per l'esordio di sabato prossimo in campionato a San Siro contro l'Udinese: la squadra di Pioli si è divertita e ha giocato a memoria, ha segnato sei gol e ha messo in mostra una condizione fisica assolutamente ottima. A rovinare l'umore del tecnico rossonero ci sono però gli infortuni di Giroud, Tonali e Messias.

OTTIMA PRESTAZIONE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che racconta prima di tutto la positiva partita giocata dal Milan: sotto di un gol dopo pochi secondi, il Diavolo ha reagito subito, ha iniziato a macinare gioco e ha pareggiato all'11' con Leao. Il vantaggio arriva poco dopo con Messias, a cui seguono la terza rete di Rebic e l'autogol di Dalmonte. Nella ripresa il ritmo si abbassa un po', ma i rossoneri continuano a spingere e trovano altri due gol con Tomori e Rebic (doppietta). Al 75' c'è stato poi il tanto atteso esordio di Charles De Ketelaere, il quale è andato anche vicino a segnare la sua prima rete milanista.

INFORTUNI - A preoccupare però Stefano Pioli ci sono alcuni infortuni, in particolare quello di Sandro Tonali. Il primo a dare forfait è stato Olivier Giroud che non è sceso nemmeno in campo per un affaticamento muscolare: non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, tanto che ci sono possibilità che possa recuperare per l'Udinese. A rischio è invece l'ex Brescia che si è fermato anche lui ad inizio secondo tempo per un problema muscolare: la speranza è che non sia uno stiramento al flessore, ma solo una semplice elongazione, altrimenti il centrocampista rossonero potrebbe dover restare fuori per un mese. Nella ripresa, anche Junior Messias ha avuto un problema fisico (trauma distorsivo alla caviglia destra) e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.