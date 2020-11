CorSera - Il Milan non si ferma più: altri tre punti, a Udine decisivo il solito Ibra

Siamo solo alla sesta giornata e il campionato è ancora lunghissimo, ma il Milan di Stefano Pioli sta facendo comunque sognare i suoi tifosi. l tecnico milanista non vuole parlare (giustamente) di scudetto, però intanto si gode i numeri impressionanti della sua squadra: vetta della classifica in solitaria con 16 punti, cinque vittorie nelle prime sei partite di Serie A come con Capello nel 1995/96 e Ancelotti nella Serie A 2003/04 e 24 risultati utili consecutivi.

ALTRA VITTORIA - A riportarlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ieri a Udine il Milan non ha giocato bene, forse è stata la peggiore prestazione in questa annata, ma alla fine sono arrivati comunque i tre punti. Decisivo, tanto per cambiare, è stato Zlatan Ibrahimovic che a sette minuti dalla fine ha regalato un altro successo ai rossoneri grazie ad un bellissimo gol il rovesciata (lo svedese ha fornito anche l'assist per la prima rete di Kessie).

IBRA DECISIVO - E' innegabile che Ibra abbia cambiato il Milan da quando è tornato, soprattutto a livello di mentalità: una partita come quella di ieri, un anno fa, il Diavolo non l'avrebbe vinta, anzi probabilmente sarebbe tornato a Milano con zero punti in tasca. Ma i rossoneri ora sono una vera squadra, il merito di Pioli è quello di aver creato un gruppo unito, guidato alla grande in campo dal leader indiscusso Ibrahimovic. La formazione milanista è attesa ora da altre due partite in pochi giorni, una giovedì contro il Lille in Europa League e poi una domenica in campionato contro il Verona. Con due successi, il Milan andrebbe alla sosta in testa in entrambe le competizioni. Chi lo avrebbe mai detto...