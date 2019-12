CorSera - Il Milan rinasce sulla via Emilia: Pioli sembra aver trovato la quadratura del cerchio rossonero

Il Milan non ha ancora risolto tutti i suoi problemi, ma il lungo periodo negativo sembra essere solo un brutto ricordo: dopo il successo contro il Parma, ieri sera a Bologna è infatti arrivata un'altra vittoria per i rossoneri che finalmente vedono migliorare la loro classifica. Il merito principale della rinascita milanista è certamente di mister Stefano Pioli che, dopo aver preso il posto di Giampaolo sulla panchina del Diavolo, sembra aver trovato la quadra e ora il Milan è vivo, energico, combattivo e cresciuto sotto tutti gli aspetti.

PARTE SINISTRA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con questi tre punti i rossoneri passano nella parte sinistra della classifica. Ovviamente ci sono ancora tante cose da migliorare, come per esempio la gestione dell'ultima parte di partita, nella quale la formazione milanista ha lasciato troppo spazio al Bologna e ha rischiato di buttare via tutto. Per fortuna, questo non è successo e così il Milan può tornare a casa con la seconda vittoria di fila in terra emiliana dopo quella di Parma.

BENE PIATEK - Pioli, che ha confermato dal primo minuto lo stesso undici sceso in campo una settimana prima al Tardini, ha avuto finalmente ottime risposte da Kris Piatek che è apparso in netta crescita rispetto alle ultime partite: oltre al rigore che prima si è procurato e poi ha trasformato, il polacco si è mosso tanto e bene. Positivi ancora una volta Theo Hernandez, autore pure lui del suo quarto gol stagionale, e anche Jack Bonaventura, il quale ad inizio secondo tempo ha siglato la terza rete milanista.