CorSera - Il Milan riparte senza Ibra: lo svedese pretende 7 mln netti, il club arriva a 6. Ma resta l'ottimismo per il rinnovo

Questa mattina il Milan si ritrova a Milanello per effettuare i test in vista della ripresa degli allenamenti in programma domani. Dopo qualche settimana di vacanza, il gruppo milanista è pronto per ricominciare, ma lo farà, almeno per il momento, senza senza il suo leader indiscusso, cioè Zlatan Ibrahimovic: lo svedese non ha infatti ancora rinnovato il suo contratto e quindi non sarà presente oggi nel Centro sportivo di Carnago.

NIENTE INTESA - Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, in via Aldo rossi speravano di chiudere il prolungamento dello svedese entro il raduno di oggi, ma così non è stato: Ibra continua a pretende 7 milioni di euro netti, mentre il Milan arriva fino a 6 milioni. Nonostante i contatti siano quotidiani e continui, l'intesa non è stata ancora trovata e quindi i rossoneri ricominceranno la stagione senza il loro trascinatore.

OTTIMISMO - Sia a Casa Milan che nell'entourage dell'attaccante svedese continua a filtrare ottimismo e la sensazione è che prima o poi la firma arriverà perchè la volontà comune è comunque quella di andare avanti insieme. Servirà però ancora qualche giorno, anche se per trovare la quadra occorrerà un passo in avanti da parte di entrambi: Ibra dovrà accettare di inserire qualche bonus nel contratto, mentre il club milanista dovrà alzare la sua offerta. Solitamente, queste vicende si chiudono a metà strada, quindi un ingaggio da 6,5 milioni potrebbe essere il giusto compromesso.