CorSera - Il Milan sogna la fuga: a Udine con Gigio, è il momento giusto per piazzare un’accelerata

A Udine per continuare a stupire. O meglio, a sognare, visto che Stefano Pioli, alla vigilia del match del "Friuli", ha dichiarato di non essere stupito dal suo Milan. Nessuna sorpresa, dunque, almeno per il mister: Romagnoli e soci hanno le idee chiare, sono lanciatissimi e non intendono fermarsi. E dopo aver ripreso la corsa, grazie ai tre gol rifilati allo Sparta Praga giovedì in Europa League, vogliono ricominciare a vincere anche in campionato.

ACCELERARE - Siamo a nove vittore su dieci in stagione. Se c’è un momento per piazzare un’accelerata, osserva il Corriere della Sera, è questo. Insomma, il Milan non ha nessuna intenzione di rallentare. Al contrario: i rossoneri sognano la fuga, anche se Pioli preferisce non dirlo apertamente. Ma la classifica parla chiaro: in questo momento, i rossoneri hanno una marcia in più. E devono quindi approfittare del momento per continuare a correre.

DUE PILASTRI - Anche a Udine, il Milan si affiderà alla qualità di Zlatan Ibrahimovic, il leader massimo di questa squadra. Ma non solo: alla Dacia Arena potrà contare su un Donnarumma in più. Gigio è tornato a disposizione e proverà a blindare quella porta che Tatarusanu non ha saputo difendere al meglio nella precedente gara con la Roma.