CorSera - Il Milan vuole continuare a correre: la Juventus dopo Liverpool, i rossoneri non temono lo Stadium

È il giorno di Juventus-Milan, la grande sfida. I rossoneri proveranno a scappare, ad allungare ulteriormente sui rivali di sempre, ma non sarà certo facile. Perché quella di Allegri è una squadra ferita, forse un po’ scarica - rispetto al recente passato - ma tutt’altro che finita. Insomma, servirà una partita perfetta, come quella di quattro mesi fa.

TANTE ASSENZE - Come riporta il Corriere della Sera, il Milan è tornato da Liverpool con una consapevolezza in più: se si è riusciti a tenere testa ai Reds, avversario di un’altra categoria, è giusto non temere nemmeno lo Stadium. Pioli dovrà fare a meno della leadership di Ibrahimovic e dell’esperienza di Giroud: priva dei suoi vecchi eroi - e di una pedina fondamentale come Calabria - la formazione sarà quindi piuttosto simile a quella di Anfield, con Rebic punta centrale e Leao a sinistra.

TUTTO SUL GIOCO - Pioli, giustamente, non si fida degli 8 punti di vantaggio. Il tecnico sa che la Juve non può permettersi di perderne altri, ma allo stesso tempo non intende frenare l’entusiasmo dei suoi. Per i rossoneri sarà fondamentale riuscire a giocare come sanno, trascinando la partita dalla loro parte, puntando tutto su quella manovra fulminea e collettiva divenuta ormai un marchio di fabbrica. La strada è quella giusta - osserva il CorSera - ma adesso occorre continuare a correre.