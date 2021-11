CorSera - In Nazionale come al Milan: Tonali vuole scalare le gerarchie anche in azzurro

Nel match di stasera contro l'Irlanda del Nord, decisivo per la qualificazione ai Mondiali dell'Italia, Roberto Mancini è pronto a dare una maglia da titolare anche a Sandro Tonali: il centrocampista rossonero ha fatto un'ottima impressione venerdì quando è entrato in campo contro la Svizzera e per questo ora il ct azzurro ha deciso di dargli una chance dal primo minuto. "Sicuramente Tonali è entrato bene all’Olimpico è in ottima forma, è cresciuto molto, quindi un suo impiego potrebbe starci": le parole del tecnico italiano ieri in conferenza stampa.

IN NAZIONALE COME AL MILAN - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, Tonali, che giocherà al posto di Locatelli, ha voglia di scalare le gerarchie anche in Nazionale, dopo averlo già fatto al Milan, dove è diventato un giocatore importantissimo per Stefano Pioli. Stasera Sandro avrà una grande chance per mettersi in mostra e dimostrare a tutti di meritarsi un ruolo di primo piano anche in maglia azzurra.

CRESCITA E MATURAZIONE - La crescita e la maturazione del giovane centrocampista rossonero sono evidenti e sotto gli occhi di tutti: nonostante un primo anno in rossonero con qualche difficoltà, Tonali è stato acquistato in estate a titolo definitivo dal Milan e da quel momento ha cambiato marcia, diventando un elemento fondamentale della rosa di Pioli. Ora vuole ripetersi anche in Nazionale, la concorrenza è tanta, ma lui ha tutte le qualità per farlo.