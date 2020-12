CorSera - Kalulu cresce, ma un difensore in più farebbe comodo: il Milan gioca su tre fronti

Caccia a un difensore. Nel corso del mercato di gennaio, i dirigenti dell’area tecnica del Milan andranno alla ricerca di una pedina per il reparto arretrato, alla luce anche delle possibili partenze di Duarte (in prestito?) e Musacchio, quest’ultimo in scadenza di contratto e destinato a lasciare il club rossonero già a inizio 2021.

TRE NOMI - Come riporta il Corriere della Sera, in prima fila, sul taccuino milanista, ci sono Ozan Kabak dello Schalke 04, Mohamed Simakan dello Strasburgo e Matteo Lovato dell’Hellas Verona. I tre profili hanno ricevuto l’assenso del direttore tecnico Paolo Maldini - scrive il noto quotidiano - uno che di difensori se ne intende. Da questa mini-lista, dunque, potrebbe/dovrebbe uscire il nuovo rinforzo per il Milan.

BENE KALULU - La crescita di Kalulu sta impressionando (contro il Sassuolo il giovane francese ha sfornato un’eccellente prestazione, mostrando tutto il suo talento), ma un centrale in più farebbe comunque comodo: da qui in poi si giocherà su tre fronti, con la società rossonera seriamente intenzionata a rimpolpare la retroguardia di Pioli.