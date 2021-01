CorSera - L’IbraMilan passa a Cagliari e torna a +3: il modo ideale per aprire uno snodo chiave

Il Milan non sbaglia. A Cagliari una vittoria serviva e una vittoria è arrivata. E non era certo scontato, vista la situazione - decisamente complicata - degli avversari, feriti e in cerca di punti salvezza. Ma la squadra di Pioli è matura e spietata. E là davanti può di nuovo contare su un campione senza tempo come Zlatan Ibrahimovic. L’ha risolta lui, con la sua leadership, le sue intuizioni, i suoi gol.

DA SOLI AL COMANDO - Grazie alla vittoria di ieri, il Milan si riprende la vetta solitaria della classifica, tornando a +3 sull’Inter. Come sottolinea il Corriere della Sera, si tratta di un piccolo grande tesoretto che sarà d’aiuto ai rossoneri in vista del match chiave contro l’Atalanta di sabato prossimo, decisivo per l’assegnazione dello scudetto d’inverno (a Ibra e compagni basterebbe un punto).

IL PIANO - Un successo d’oro, dunque, per continuare a rincorrere un sogno e a essere rincorsi. Il modo ideale per aprire uno snodo cruciale: dopo il duello clou con l’Atalanta e il derby di Coppa Italia, infatti, il Milan sarà atteso da un trittico non impossibile (Bologna, Crotone e Spezia). Il piano è chiaro: stringere i denti ora, nel momento più duro, per poi tentare l’allungo nella seconda parte di stagione. Lo scudetto non è più solo una suggestione.