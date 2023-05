CorSera - L'obiettivo di Ibra: recuperare per il Verona e salutare il Milan in campo. Allenamenti doppi e terapie extra per lo svedese

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic vuole chiudere la stagione e con ogni probabilità la sua avventura al Milan in campo. Non sarà facile perchè la lesione del gemello mediale del polpaccio destro rimediata il 23 aprile scorso contro il Lecce durante il riscaldamento non è ancora risolta, ma lo svedese farà di tutto per essere in campo almeno qualche minuto nell'ultimo match di campionato contro il Verona a San Siro.

CORSA CONTRO IL TEMPO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che si tratta però di una corsa contro il tempo: fra allenamenti doppi e sedute extra di terapie, Ibra sta facendo di tutto per provare a recuperare per la sfida contro i veneti, ma al momento le possibilità di vederlo in campo per l'ultima volta con la maglia del Milan sono poche. Lo svedese sta lavorando ancora a parte, la prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà essere convocato oppure no da Stefano Pioli.

NIENTE RINNOVO - Nella sua testa, c'è una passerella a San Siro che avrebbe un enorme significato: il suo ritorno a Milanello a gennaio 2020 è stato infatti fondamentale per la rinascita del Milan e quindi Ibra merita di salutare i tifosi milanisti dove merita, cioè in campo. Se l'anno scorso, dopo la conquista dello scudetto, il rinnovo di Zlatan fu quasi obbligato, ora il prolungamento di Ibra non è più una priorità del Milan. Una decisione definitiva verrà presa solo a fine stagione, ma le possibilità di un nuovo rinnovo sono praticamente nulle. Chissà però che per lui non ci sia in progetto un contratto da dirigente o nello staff tecnico di Pioli.