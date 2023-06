CorSera - La firma di Leao chiude un capitolo e ne apre un altro: il Milan guarda al futuro

MilanNews.it

La giornata di ieri ha portato in dote ai tifosi del Milan ciò che hanno sognato per diversi mesi: il rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese si è legato ai colori rossoneri per altri cinque anni, fino al 2028, con lo stipendio che si è alzato fino a 5 milioni a stagione (più bonus) e con il giocatore che sarà protetto da una clausola di 175 milioni. Il progetto rossonero è lo stesso ma questa firma segnerà sicuramente un nuovo inizio della storia del Milan.

Vecchio capitolo

Come scrive oggi il Corriere della Sera, la firma di Leao, il giocatore più forte del Milan, uno dei più forti e rappresentativi dell'intero campionato di Serie A, conclude un periodo particolare per il Milan, dal punto di vista dei contratti. Un lasso di tempo in cui Milanello ha dovuto salutare a zero giocatori come Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli non senza critiche acerrime piovute da ogni parte. Ma da una stagione e mezza a questa parte la società e la dirigenza hanno lavorato alacremente e hanno messo in fila uno dopo l'altro rinnovi importantissimi: da Theo a Tonali, da Tomori a Kalulu, passando per Giroud, Bennacer, Krunic e lo stesso Pioli. Ora è arrivato quello di Leao che sottolinea come il progetto del Milan sia più vivo che mai e non finisce qua ma piuttosto apre una nuova era, con Rafa al centro del progetto.

Nuovo capitolo

La nuova era vede sì Leao al centro del progetto ma il portoghese andrà sostenuto. Ecco dunque che Maldini e Massara dovranno mettersi all'opera. Da una parte ancora a Milanello, andando a blindare l'unico calciatore a cui mettere il lucchetto: Mike Maignan, per cui è previsto un prolungamento e un aumento sostanziale dello stipendio. Ma prima ancora sarà necessario pensare al mercato: per questa finestra estiva sono previsti almeno 6 o 7 acquisti che possano elevare la qualità della rosa rossonera che quest'anno, nel fronteggiare la doppia competizione, ha evidenziato tutti i suoi limiti. Per questo il Corriere della Sera sottolinea come già settimana prossima potrebbe esserci un colloquio tra Maldini e Cardinale in cui capire quale direzione prendere nel prossimo futuro, sempre con l'obiettivo di portare il Milan gradualmente in vetta.