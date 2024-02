CorSera - Milan, 3-0 al Rennes e qualificazione agli ottavi in tasca: Loftus-Cheek e Leao chiudono la pratica già all'andata

Non poteva iniziare meglio di così l'avventura del Milan in Europa League: netto 3-0 al Rennes a San Siro nell'andata dei playoff e qualificazione agli ottavi in tasca. C'è ancora un ritorno da giocare giovedì prossimo e in Francia servirà la massima attenzione, ma dopo il risultato di ieri sera lascia piuttosto tranquilli Stefano Pioli e i suoi ragazzi che hanno giocato un'ottima partita e proseguono il loro momento positivo.

RUBEN E RAFA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che esalta in particolare la prestazione di Ruben Loftus-Cheek, autore di una doppietta: la sua fisicità è dominante e se sta bene può davvero essere decisivo con i suoi inserimenti in area di rigore. In casa rossonera c'è poi grande felicità anche per il ritorno al gol di Rafael Leao, il quale non segnava da qualche settimana. Il portoghese ha chiesto poi il cambio durante il secondo tempo per una botta al polpaccio, ma nel post-partita ha rassicurato tutti: domenica a Monza ci sarà.

VERSO LA FINALE - La strada verso al finale di Dublino del 22 maggio è ancora molto lunga, ma, visto che in campionato il posto in Champions League è quasi al sicuro visti i tanti punti di vantaggio sulle avversarie, provare ad arrivare in fondo in Europa League è diventata una priorità a Milanello. La concorrenza è tanta, però c'è sicuramente anche il Milan tra le candidate alla vittoria finale.