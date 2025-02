CorSera - Milan, a Empoli esordio dal 1' per Felix e Sottil. Seconda panchina di fila per Leao

vedi letture

Tra pochi giorni, il Milan sarà impegnato nell'andata dei playoff di Champions League in casa del Feyenoord e per questo Sergio Conceiçao farà un po' di turnover stasera a Empoli. Rispetto a mercoledì in Coppa Italia contro la Roma, ci saranno quattro cambi: in difesa spazio in mezzo alla coppia Gabbia-Thiaw, mentre più avanti ci sarà il debutto da titolari con il Diavolo di Riccardo Sottil e Joao Felix che prenderanno il posto di Reijnders e Jimenez.

DOPPIO ESORDIO DAL 1' - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che, nel 4-4-2 che ha in testa Conceiçao, l'ex Fiorentina agirà da esterno di centrocampo a destra, mentre il portoghese giocherà come seconda punta al fianco di Tammy Abraham che dovrebbe vincere il ballottaggio con Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, grande colpo di mercato del Milan a gennaio, ta smaltendo i fastidi all’adduttore e quindi partirà dalla panchina.

ALTRA PANCHINA PER LEAO - Anche Rafael Leao non è al meglio e dovrebbe restare fuori pure lui dalla formazione iniziale per la seconda volta di fila. Conceiçao pretende di più dal numero 10 milanista: "Deve lavorare anche quando non ha la palla perché gioca in un collettivo e deve mettersi a disposizione della squadra. Uscire dalla comfort zone non è facile ma per me è essenziale" le parole del tecnico portoghese sul suo connazionale dopo la Roma. l'ex Lille non è al top della forma per un piccolo acciacco fisico (problemino alla caviglia) e mercoledì è in programma una sfida cruciale in Champions League. Anche per questo Conceiçao non intende rischiarlo e preferisce preservarlo per la trasferta di Rotterdam.