CorSera - Milan ad un passo a Fofana: offerta da 20-22 milioni al Monaco, c'è ottimismo

Dopo settimane di trattativa, l'affare Youssouf Fofana-Milan sembra essere finalmente arrivato ad un punto di svolta: i rossoneri hanno infatti preparato un’offerta da 20-22 milioni di euro (bonus compresi) che dovrebbe convincere il Monaco, club che si sta dimostrando un osso durissimo con cui trattare.

OTTIMISMO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il mediano francese è una pedina fondamentale per il nuovo Milan di Paulo Fonseca che è una squadra piena di talento offensivo, ma che ha bisogno in mezzo al campo di un centrocampista difensivo come Fofana. Nelle ultime ore si respira grande ottimismo anche nell’entourage del giocatore in scadenza di contratto tra meno di un anno con il club monegasco (30 giugno 2025).

FONSECA SPINGE - Fofana spinge da tempo per il trasferimento in rossonero, così come Fonseca è in pressing per averlo a disposizione il prima possibile. Le sue parole dopo il Trofeo Silvio Berlusconi sono state piuttosto chiare sulla sua volontà di vedere molto presto il francese a Milanello: "Se dal mercato manca il mediano? Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo". Il club di via Aldo Rossi ha alzato ora la sua offerta al Monaco e la speranza è che l’affare possa concludersi entro l’inizio della prossima settimana.