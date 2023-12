CorSera - Milan al lavoro per il rinnovo di Maignan: lui vuole restare, ma chiede 8 milioni l'anno

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Frosinone si è parlato tanto del gol di Jovic e di quello di Pulisic, ma se il Milan ha portato a casa i tre punti deve dire grazie anche a Mike Maignan per la sua super parata su Cuni prima della rete dell'1-0 dell'ex Fiorentina. Senza quelle intervento del francese, forse ora saremmo qui a parlare di un'altra partita e soprattutto di un altro risultato.

VOGLIA DI RESTARE AL MILAN - Maignan è uno dei leader indiscussi di questo Milan e per questo una delle priorità in via Aldo Rossi è il suo rinnovo di contratto. Come riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina, il francese è in scadenza nel 2026 e al momento guadagna 2,8 milioni di euro. I colloqui con i suoi agenti sono già incominciati e c'è la volontà del giocatore di prolungare e restare a Milanello perchè è molto affezionato al club e alla città.

PRIMA RICHIESTA - I sentimenti però non possono bastare per arrivare ad un'intesa, serve prima di tutto raggiungere un accordo economico sul più che meritato aumento dello stipendio chiesto dall'ex Lille: la prima richiesta è stata piuttosto alta, 8 milioni di euro, una cifra ben al di sopra della media degli ingaggi previsti dalla politica societaria del club rossonero. Il Milan non vuole privarsi di Maignan e dunque proseguirà la trattativa con il suo entourage, con la speranza di arrivare presto ad un accordo e blindare il suo leader che intanto è finito nel mirino di diversi top club come Manchester United, Chelsea e soprattutto Bayern Monaco.