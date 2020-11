CorSera - Milan all’esame Lille: per tenere il primato anche in Europa bisogna continuare a correre

L’obiettivo è semplice ma non certo facile da conseguire: correre, correre ancora, correre sempre. Il Milan ci riesce da mesi, ma non è mica un gioco da ragazzi (o forse sì, vista l'età media della rosa di Pioli). Tuttavia, i rossoneri vogliono provarci. Anche perché manca poco (qualche giorno e giusto un paio di partite) alla sosta. È il momento, dunque, di provare a piazzare una nuova accelerata.

DOPPIO ESAME - Stasera il Lille, domenica il Verona: come evidenzia il Corriere della Sera, siamo solo a novembre, ma per il Milan è già uno snodo cruciale. Un doppio esame verità che Ibra e compagni vogliono superare a pieni voti. Il piano è chiaro: arrivare alla sosta in testa sia in campionato sia in Europa League. Come detto, per riuscire a chiudere davanti a tutti questo primo segmento di stagione, occorre continuare a correre.

TRE PUNTI D’ORO - Battendo il Lille a San Siro (la squadra francese è l’avversaria più complicata del girone), il Milan avrebbe l’opportunità di portarsi a 9 punti, a +5 sul secondo posto, mettendo un piede e mezzo nei sedicesimi di finale. I rossoneri potrebbero così affrontare le successive tre gare del gruppo H con un’altra serenità e pensare soprattutto al campionato. Correre, dunque: correre ancora, correre sempre.