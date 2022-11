CorSera - Milan, altra frenata: deludente 0-0 a Cremona, rossoneri a -8 dal Napoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan frena ancora e vede allontanarsi ulteriormente il Napoli in classifica. Mentre gli azzurri hanno vinto 2-0 contro l'Empoli, i rossoneri non sono andati oltre allo 0-0 in casa della Cremonese. Vero che il migliore in campo è stato il portiere grigiorosso Carnesecchi, ma la prestazione del Diavolo non è stata assolutamente positiva, anzi in molti hanno deluso, soprattutto dalla trequarti in su.

FRENATA INASPETTATA - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il Milan voleva restare in scia al Napoli e invece è arrivata la frenata che nessuno si aspettava. Nonostante diverse assenze tra infortuni e squalifiche, Stefano Pioli ha voluto comunque fare un po' di turnover: Thiaw per Kalulu e Rebic per Leao. La scelta però non ha pagato: "Potevamo fare di più, il secondo tempo non è stato all’altezza" ha ammesso il tecnico rossonero nel post-partita.

MALE DAVANTI - La Cremonese si è chiusa tutta dietro, ma il Milan ha calciato comunque parecchio verso la porta (16 tiri), senza però trovare il colpo vincente. Origi e Rebic hanno faticato, nella ripresa è entrato in campo anche Leao, il quale non ha saputo dare nemmeno lui la scossa giusta (anzi è apparso piuttosto nervoso e impreciso). Non ha inciso poi neanche De Ketelaere, subentrato anche lui nel secondo tempo, ma ancora troppo timido e poco determinante. Nel finale, Pioli ha tentato anche la carta Lazetic, reduce dalla tripletta all'Atalanta in Primavera, ma il risultato non si è sbloccato e così il Milan è scivolato a -8 dal Napoli capolista. Non pochi dopo 14 giornate di campionato.