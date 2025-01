CorSera - Milan, altra vittoria in rimonta. Ma quanti problemi... Conceiçao aspetta un aiuto dal mercato

Juventus e Inter in Supercoppa Italiana, poi Como e Parma in campionato: il nuovo Milan di Sergio Conceiçao sa vincere quasi solo in rimonta (l'unico altro successo è stato quello contro il Girona per 1-0). Ieri contro i gialloblu, al termine di una partita inguardabile, i rossoneri hanno portato a casa tre punti molto importanti per scalare la classifica e per avvicinarsi al quarto posto, sfruttando anche i risultati delle altre. La Lazio, sconfitta in casa dalla Fiorentina, è a +5, ma il Diavolo ha una partita da recuperare contro il Bologna.

TANTI PROBLEMI - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il Milan ha dimostrato ancora una volta un grande carattere e di essere una squadra che non molla mai fino alla fine della partita, ma è evidente che ci siano ancora tanti problemi da risolvere: troppi errori difensivi, gli attaccanti faticano a segnare e manca il gioco. Conceiçao sta lavorando tanto per migliorare le cose, ma è il primo a sapere che mercoledì in Champions League contro la Dinamo Zagabria e poi domenica nel derby di campionato contro l'Inter servirà molto, molto di più. Nel finale c'è stato poi un momento di altissima tensione tra il tecnico milanista e Davide Calabria, tanto che sono dovuti intervenire altri giocatori e membri dello staff per dividere i due. Nello spogliatoio è arrivata poi la pace tra i due.

UN AIUTO DAL MERCATO - Conceiçao sta lavorando tanto per risolvere i problemi del suo Milan, ma ieri nel post-partita ha chiesto nuovamente una mano alla società, nella speranza che possano arrivare altri rinforzi dopo Kyle Walker: "Cosa voglio dal mercato? Vediamo. Non sto bluffando, ma sono concentrato sui giocatori che abbiamo. Dopo la Juve ho detto che c'era bisogno di qualcosa in più e non mi tiro indietro. Quindi spero che qualcosa in più possa arrivare, se no andremo in guerra con ciò che abbiamo" ha dichiarato in conferenza stampa. Il grande obiettivo è sempre Santiago Gimenez, il centravanti del Feyenoord per il quale l’ad Furlani sta formulando un rilancio dopo il no alla prima offerta da 30 milioni di euro. Al portoghese non dispiacerebbe poi avere un nuovo innesto anche in mezzo al campo, ma difficilmente arriverà.