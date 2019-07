CorSera - Milan, André Silva-Monaco a serio rischio ma si va avanti lo stesso per Correa

Sembrava ormai tutto fatto e invece nelle scorse ore non sono arrivate buone notizie da Montecarlo per il Milan: è infatti a serio rischio il trasferimento di André Silva al Monaco. L'operazione, che i due club avevano chiuso intorno ai 30 milioni di euro, sta per saltare, anche se non sono chiare del tutto le motivazioni.

MOTIVAZIONI DIVERSE - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, in Francia riferiscono che l'attaccante portoghese non abbia superato le visite mediche per alcuni problemi ai tendini, mentre in Italia si parla di un mancato accordo tra il Monaco e André Silva e di una richiesta di "sconto" da parte della società monegasca. Ieri sera, Boban e Maldini stavano cercando faticosamente di far ripartire l’operazione, che però al momento sembra essere saltata.

AVANTI PER CORREA - Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma il giallo André Silva non avrà comunque conseguenze sull'affare Correa: lo riferisce sempre il Corriere della Sera che spiega che Milan e Atletico Madrid devono ancora risolvere il problema dei bonus pretesi dagli spagnoli, i quali vogliono aggiungere 15 milioni alla parte fissa di 40 milioni. Per il club di via Aldo Rossi sono bonus esagerati, ma la trattativa va comunque avanti, indipendentemente dal mancato trasferimento di André Silva al Monaco.