CorSera - Milan, avanti così: che avvio di stagione dei rossoneri, contro lo Spezia sesto successo di fila

Negli ultimi anni, il Milan ha sempre iniziato male le sue stagioni, ma non questa volta visto che ha vinto sei partite su sei tra campionato e preliminari di Europa League. Dopo la pazzesca vittoria ai rigori contro il Rio Ave, che ha permesso al Diavolo di strappare il pass per la fare a gironi di Europa League, ieri a San Siro contro lo Spezia, i rossoneri di Pioli hanno ottenuto il terzo successo nelle prime tre giornate di Serie A e il 19° risultato utile di fila.

IN VETTA - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, nonostante le tante assenze, in primis quella di Ibrahimovic, e la stanchezza per la dura trasferta di giovedì in Portogallo, il Milan è riuscito comunque a portare a casa i tre punti, che gli permettono di rimanere in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme all'Atalanta. Il primo tempo non è stato semplice, anzi la squadra di Pioli ha faticato parecchio a costruire occasioni da gol, ma poi nella ripresa, grazie soprattutto all'ingresso di Calhanoglu, la gara è svoltata e sono arrivati i gol di Leao (doppietta) e Theo Hernandez.

DERBY ALLA RIPRESA - Ora ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali, poi alla ripresa è in programma il derby: il Milan lo affronterà da primo in classifica e con il morale altissimo, nella speranza di recuperare per quel match Romagnoli, Rebic e soprattutto Ibrahimovic. In attesa della sfida contro i nerazzurri, Pioli si gode i suoi ragazzi terribili, i quali, nonostante le difficoltà e le tante partite ravvicinate, non hanno mai mollato e hanno portato a casa sei vittorie su sei in questo avvio di stagione: "È un buon inizio che ci darà fiducia, avanti così" è il commento di ieri a fine partita del tecnico milanista.