CorSera - Milan, basta passi falsi con le "piccole" se vuoi puntare allo scudetto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, quando gli chiedono dello scudetto, continua a rispondere in modo piuttosto criptico, come ha fatto anche ieri in conferenza stampa a Milanello: "L’obiettivo è migliorare i 79 dell’anno scorso, se poi saremo così bravi da arrivare al titolo avremo fatto qualcosa di eccezionale". Il suo Milan è attualmente primo in classifica e dunque in piena lotta per il campionato, ma se i rossoneri vogliono lottare per davvero fino alla fine per il tricolore dovranno necessariamente cambiare passo contro le "piccole".

TROPPI PUNTI PERSI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che sono troppi i dieci punti lasciati per strada dal Diavolo contro le squadre del lato destro della classifica. L'ultimo passo falso del Milan risale a meno di una settimana quando la formazione di Pioli non ha saputo andare oltre al 2-2 in casa della Salernitana ultima in classifica. Per fortuna, questo deludente pareggio è stato reso meno amaro dalla sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo e dal pari del Napoli contro il Cagliari che hanno permesso alla squadra milanista di mantenere la vetta della Serie A.

ARRIVA L'UDINESE - Stasera alle 18.45 a San Siro arriverà l'Udinese, un match che il Diavolo non può assolutamente sbagliare, anzi che deve vincere a tutti i costi per riprendere la sua corsa in classifica. Un successo metterebbe poi pressione anche ai nerazzurri che saranno impegnati sempre stasera in casa del Genoa. Ma per il Milan non sarà una sfida semplice visto che negli ultimi anni spesso i friulani hanno reso la vita difficile ai rossoneri.