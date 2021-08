CorSera - Milan, buone indicazioni per Pioli contro il Real: tiene bene la difesa, ma serve migliorare in avanti

Ieri al Worthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria, c'erano in campo ben 20 Champions League (13 del Real Madrid e 7 del Milan), ma purtroppo non si sono visti gol e anche le emozioni non sono state tantissime. Però Stefano Pioli ha avuto buone indicazioni dalla sua squadra, soprattutto per quel che riguarda la fase difensiva.

BENE LA DIFESA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la retroguardia milanista ha tenuto molto bene contro un attacco di tutto rispetto come quello degli spagnoli, nonostante non fosse il tridente titolare visto che mancavano Benzema e Hazard (Vinicius è entrato in campo sol nel secondo tempo). La difesa rossonera è stata guidata alla grande da Fikayo Tomori, che ormai è diventato una certezza assoluta del Milan di Stefano Pioli. Ottime indicazioni poi anche da Maignan, che ha parato un rigore nel primo tempo a Bale.

DA MIGLIORARE L'ATTACCO - Il tecnico milanista si aspettava invece qualcosa in più in avanti, dove si segnalano solo un palo di Theo Hernandez dopo appena tre minuti e un tiro a giro nella ripresa di Brahim Diaz, deviato in angolo da Lunin con una grande parata. La fase offensiva è quindi certamente da perfezionare, cosa che avverrà grazie al miglioramento della condizione fisica degli attaccanti rossoneri e anche da qualche nuovo innesto che arriverà dal mercato.