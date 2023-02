CorSera - Milan, che crisi: quarto ko di fila e zero tiri in porta nel derby. Il calvario rossonero continua...

MilanNews.it

All'Inter è bastato un buon primo tempo e una rete di Lautaro Martinez su azione da calcio d'angolo per battere ieri sera un Milan troppo remissivo: il Diavolo è in ginocchio e al quarto ko di fila che conferma una crisi che al momento sembra davvero infinita. Stefano Pioli ha provato a cambiare qualcosa dopo gli ultimi risultati negativi (i rossoneri non vincono da sette partite), ma per provare a non prendere gol ha completamente rinunciato alla fase offensiva, tanto che non ha calciato nemmeno una volta in porta.

CAMBIO MODULO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il tecnico milanista ha impostato la sua squadra con il 3-5-2, modulo che gli ha permesso di avere una squadra più solida e compatta, ma allo stesso tempo incapace di creare occasioni da gol. Nemmeno l'ingresso nella ripresa di Rafael Leao, il grande escluso nella formazione iniziale del Milan (seconda panchina di fila), ha saputo dare la scossa giusta al Diavolo che ormai si è completamente perso e non riesce più a ritrovarsi.

TATTICA DIFENSIVA - Il dominio dell'Inter è stato piuttosto evidente. Pioli ha provato a cambiare qualcosa rispetto alle ultime partite, giocando a specchio con i nerazzurri, ma alla fine la scelta ha snaturato completamente la sua squadra che non ha mai calciato in porta. La scelta di una tattica più difensiva è stata dettata dai 12 gol subiti nelle ultime tre gare, però alla fine è arrivato l'ennesimo gol subito da palla inattiva. E così il calvario del Milan continua...