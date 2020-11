CorSera - Milan, che occasione: battere la viola per allungare sulle inseguitrici e lanciare un messaggio al campionato

Vietato pronunciare la parola Scudetto. Perché siamo ancora a novembre e ci sono almeno due-tre squadre (sulla carta) più attrezzate, quotate e "pronte" del Milan. Ma perché non provarci? In fondo, bisogna solo fare una cosa, semplice e complicata al tempo stesso: giocare per vincere, sempre e comunque, a prescindere dall’avversario di turno. Cosa che i rossoneri fanno già.

L’OCCASIONE - Il Corriere della Sera in edicola questa mattina, parlando di Donnarumma e compagni e in vista della sfida con la Fiorentina, scrive a pagina 51: "Prove di fuga". E ha ragione. Perché battendo la viola a San Siro il Milan allungherebbe sulle prime inseguitrici, dopo lo scivolone del Sassuolo e l’ennesima frenata della Juventus (in attesa della Roma). Insomma, l’occasione è bella grossa.

MESSAGGIO AL CAMPIONATO - Come detto, siamo ancora nella prima parte della stagione e ci sono 30 partite da giocare (è presto, dunque, per sbilanciarsi, non per sognare), ma i ragazzi di Pioli hanno raggiunto una buona maturità e sono consapevoli della loro crescita. E non intendono più porsi limiti. Vincendo anche oggi il Milan lancerebbe un messaggio forte e chiaro al campionato.