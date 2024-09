CorSera - Milan, che tegola: lesione di terzo grado al polpaccio per Bennacer, out 2-3 mesi

vedi letture

Ieri dal ritiro dell'Algeria è arrivata una pessima notizia per il Milan e per Paulo Fonseca: Ismael Bennacer, impegnato in questi giorni con la sua nazionale nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa, si è infatti infortunato al polpaccio e dovrà stare fuori per diverse settimane. Una brutta tegola per il Diavolo che perde così un giocatore importante alla vigilia di un momento chiave della stagione, con la Champions League al via.

LUNGO STOP - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il centrocampista rossonero ha interrotto l'allenamento che stava svolgendo su un campo di erba sintetica per un problema muscolare al polpaccio. Al ritorno a Milano verrà ovviamente visitato dallo staff medico milanista, ma le prime indiscrezioni che arrivano dall'Algeria parlano di una lesione di terzo grado, praticamente uno strappo. Si prospetta purtroppo uno stop di due-tre mesi.

UNA STRANA ESTATE - Davvero una brutta notizia per il Milan e ovviamente anche per lo stesso Bennacer che ha vissuto un'estate piuttosto particolare visto che è rimasto sul mercato fino all'ultimo giorno, ma il Milan non ha trovato un accordo con nessuno dei club interessati a lui, tra cui anche il Marsiglia (i francesi potrebbero riprovarci a gennaio). Ora è arrivato questo brutto infortunio che lo costringerà ai box per diverso tempo.