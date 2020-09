CorSera - Milan-Chiesa, nessuna trattativa... ad oggi. È il sogno di fine mercato (in prestito)

"È uno dei migliori giovani italiani, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina: è questo lo stato dei fatti ad oggi". Lo ha dichiarato Paolo Maldini parlando di Federico Chiesa. Il direttore tecnico rossonero ha quindi smentito le voci sull’attaccante, ma quella chiosa finale - “ad oggi” - lascia in sospeso la questione.

A FINE MERCATO - Ad oggi nessun dialogo con la società viola, dunque, ma in futuro chissà. L’unica certezza è che la Fiorentina valuta ancora troppo la sua giovane stella. Come riporta il Corriere della Sera, il Milan al momento ha altre priorità (un difensore centrale e un altro centrocampista), ma Chiesa potrebbe essere il sogno di fine mercato (magari in prestito), soprattutto se il giocatore dovesse arrivare alla rottura con i toscani.

NO AL RINNOVO - Il patron Rocco Commisso è atteso a breve in Italia. Per ora Chiesa non intende rinnovare il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2022 (proprio come Milenkovic, altro obiettivo del Milan). Se non cambierà idea, le strade potrebbero separarsi definitivamente.