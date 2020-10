CorSera - Milan, col Rio Ave primo crocevia della stagione: vietato fallire, la rinascita passa da notti così

L’ultimo step. O meglio, l’ultimo ostacolo verso uno degli obiettivi della stagione. Il Milan affronta il Rio Ave nel playoff di Europa League e non può permettersi di sbagliare. In palio ci sono un posto nella competizione, un buon gruzzolo (da investire eventualmente sul mercato) e una discreta botta di orgoglio personale.

CROCEVIA - Come riporta il Corriere della Sera, la squadra rossonera farà bene a non sottovalutare il primo, grande crocevia della stagione: gara secca, senza appello, per di più in trasferta (anche se senza tifosi). Ma il Milan è il Milan, e la rinascita passa da notti come questa, dove servono grande determinazione e qualità, dove il blasone e la storia contano, hanno un peso da sfruttare.

MISSION - Insomma, è severamente vietato fallire. Vincere significa qualificarsi alla fase a gironi del torneo incassare i relativi 15 milioni. Perdere, invece, rovinerebbe molto di quanto s’è costruito nelle ultime settimane. La proprietà è stata chiarissima: tornare in Europa è la mission aziendale, per ragioni d’immagine, di bilancio, ma anche tecniche.