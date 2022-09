CorSera - Milan con il fiatone: Giroud regala a Pioli la prima vittoria in trasferta

MilanNews.it

"Prima con il fioretto, poi con la spada", descrive così il Corriere della Sera la vittoria del Milan in casa della Sampdoria. I rossoneri giocano la prima metà di gara con qualità, mentre la seconda, in inferiorità numeri, in maniera più sporca, sparando via il pallone, soffrendo e dimostrandosi squadra con l'anima; così Pioli porta a casa il primo successo esterno del Milan.

Leao complica, Giroud risolve

A inizio secondo tempo, con il Milan pronto a chiudere la partita, Leao commette una grave ingenuità e lascia i suoi compagni in inferiorità numerica per oltre 50 minuti. I rossoneri finiscono in apnea, ma il solito Olivier Giroud prima guadagna il rigore, poi lo realizza in maniera glaciale, rispondendo così al pareggio dei blucerchiati con Djuricic, bravo a sfruttare un'amnesia difensa del Milan.

Anche così...

... si vincono gli Scudetti. Come scrive il Corriere della Sera, il finale è stato di sola sofferenza per i rossoneri. Maignan salva ben due volte il Milan, opponendosi prima con una grandissima parata su Gabbiadini, poi con una respinta centrale sempre sul centravanti sampdoriano. In mezzo un palo di Sabiri da posizione defilata.