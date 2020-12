CorSera - Milan, contro la Lazio con un obiettivo ben chiaro in testa: chiudere il 2020 in vetta

Siamo arrivati all'ultima partita del 2020, un anno strepitoso per il Milan che è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A indipendentemente da come andrà questa sera contro la Lazio. I rossoneri vogliono però chiudere al meglio e stasera scenderanno in campo a San Siro con un obiettivo ben chiaro in testa, cioè mantenere la vetta della classifica e passare le vacanze natalizie al primo posto.

ASSENZE IMPORTANTI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che non sarà facile per il Milan avere la meglio sulla Lazio sia per la forza dell'avversario, che è reduce dalle bella vittoria contro il Napoli, sia per l'emergenza infortuni che sta colpendo il Diavolo nelle ultime settimane. Agli infortunati Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia e Bennacer, si è aggiunto poi un altro assente molto importante, vale a dire Franck Kessie che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

OBIETTIVO VITTORIA - Nonostante le assenze, il Milan ha dimostrato in questi mesi di essere più forte delle difficoltà e quindi scenderà in campo anche stasera con un solo obiettivo in testa, cioè vincere. I rossoneri giocheranno sapendo già il risultato dell'Inter, che è seconda in classifica a -1 e che alle 18.30 affronterà il Verona. I nerazzurri puntano al sorpasso, ma il Diavolo non ha nessuna intenzione di mollare nemmeno un centimetro. Dopo un anno del genere, perdere il primato della Serie A proprio all'ultima partita sarebbe un vero peccato.