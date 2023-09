CorSera - Milan, corsa contro il tempo per recuperare Giroud per il derby. L'alternativa è Okafor

Olivier Giroud, l'uomo dei rossoneri nei derby di Milano, ci sarà sabato sera contro l'Inter? E' questa la domanda che da qualche giorno si stanno facendo i tifosi del Milan dopo l'infortuno rimediato in nazionale dal centravanti francese durante Francia-Irlanda. Il numero 9 milanista ha avuto una leggera distorsione alla caviglia, nulla di grave, ma sarà comunque una corsa contro il tempo per rimetterlo a disposizione di Stefano Pioli.

OTTIMISMO SU GIROUD - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Giroud è già rientrato a Milanello dove ha iniziato immediatamente le terapie alla caviglia. "Credo di poterci essere per il derby" ha dichiarato l'ex Chelsea subito dopo l'infortunio. C'è quindi ottimismo intorno al suo recupero, ma ovviamente lo staff medico rossonero non vorrà correre rischi visto che settimana prossima inizia anche la Champions League e quindi il Milan vuole evitare problemi più gravi.

ALTERNATIVE - Da capire poi anche quale sarà la condizione di Giroud nel caso in cui dovesse recuperare: ovviamente l'attaccante rossonero non potrà essere al 100% e dunque la scelta finale spetterà a Stefano Pioli. In caso di forfait o di panchina iniziale, al suo posto dovrebbe giocare Noah Okafor, il quale può essere adattato nel ruolo di prima punta. Il sostituto ideale sarebbe Luka Jovic, ma l'ex Fiorentina è arrivato all'ultimo giorno di mercato e non si è ancora mai allenato con il resto del gruppo rossonero.