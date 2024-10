CorSera - Milan, così non va: due sconfitte in cinque giorni. E Fonseca torna nel mirino della critica

Due sconfitte in cinque giorni per il Milan che, dopo il ko in Champions League in casa del Bayer Leverkusen, ieri è uscito con zero punti in tasca anche dalla trasferta di campionato sul campo della Fiorentina. Al Franchi finisce 2-1 per i viola, ma è tanto l'amaro in bocca per i rossoneri che hanno sbagliato due rigori con Theo Hernandez e Abraham. Al Diavolo non è bastato il gol del solito Pulisic, tra i migliori anche ieri sera.

PASSO INDIETRO - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, con queste due sconfitte il Milan fa un importante passo indietro, confermando ancora una volta soliti e preoccupanti limiti difensivi. La squadra di Paulo Fonseca ha lottato, rimontato e provato anche a vincere il match, ma alla fine è arrivata la rete della Fiorentina di Gudmundsson su un grave errore di Tomori che ha regalato i tre punti ai viola di Palladino che sono apparsa più reattivi e pimpanti durante tutta la partita.

FONSECA NEL MIRINO DELLA CRITICA - La fase difensiva resta un problema, ma anche dall'attacco milanista è lecito aspettarsi di più: Pulisic ha segnato ma ha giocato a sprazzi, Morata non è stato il ciclone visto a Leverkusen e nel derby e Leao ha provato qualche giocata però come al solito non ha brillato per continuità. Non sarà una sosta semplice per il Milan e soprattutto per Fonseca che da oggi e per due settimane tornerà nel mirino della critica.