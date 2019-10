CorSera - Milan, crisi profonda ma non irreversibile: rialzarsi o andare a fondo, con la Spal non si può fallire

Ora o mai più. Stavolta è davvero vietato sbagliare. Il Milan non ha alternative: contro la Spal deve vincere. Il Corriere della Sera lo definisce uno "scontro salvezza". Va chiamato col suo nome - scrive il noto quotidiano - altrimenti è peggio. Perché non si può, in effetti, negare l’evidenza.

CAMBIO DI MARCIA - La classifica è a dir poco spaventosa, da brividi: tre punti sulla zona retrocessione, alla vigilia della decima partita, sono la prova incontrovertibile di una crisi. Profonda, ma non irreversibile. C’è ancora speranza, dunque, ma bisogna cambiare marcia. Con la Spal, davanti ai 45mila di San Siro, non si può fallire. Dovesse arrivare un altro flop, si aprirebbero scenari terribili, visto il calendario (Lazio, Juventus e Napoli nelle prossime tre gare).

TESTA - Insomma, rialzarsi o andare a fondo, non esiste una via di mezzo. Il cambio in panchina non ha sortito effetti, la svolta non è (ancora) arrivata. Segno che il problema non era e non è l’allenatore, ma la squadra. Che ha limiti enormi, prima ancora mentali che tecnici. Questo gruppo, infatti, va riacceso nella testa, nell’anima, nel cuore. A Pioli l’arduo compito.