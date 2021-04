CorSera - Milan da scudetto in trasferta: fuori è imprendibile, ora bisogna invertire la tendenza in casa

Un’altra vittoria lontano da quel San Siro diventato inspiegabilmente ostile. Come riporta il Corriere della Sera, il Milan in trasferta è da scudetto. I numeri non mentono: i rossoneri, contro il Parma, hanno messo a referto la 13esima vittoria fuori casa. Un record, un altro segnale di forza di una squadra che sa reagire alle avversità.

QUALITÀ E CUORE - Il Milan parte forte al Tardini, passa in vantaggio con Rebic, controlla tutto il primo tempo e va al riposo sul 2-0 (a segno Kessie). Dopo l’espulsione di Ibrahimovic comincia un’altra partita, ma i rossoneri, che avevano usato bene il fioretto in parità numerica, dimostrano di cavarsela anche con la spada. Pioli corre ai ripari inserendo giocatori che sappiano reggere il contrasto fisico, e le scelte pagano, con Leao che la chiude nel finale dopo un minimo di sofferenza.

TENDENZA DA INVERTIRE - In trasferta, dunque, il Milan è letale, ma è in casa che la squadra ha smarrito se stessa. A San Siro la vittoria manca dal 7 febbraio (con il Crotone), ma per difendere il secondo posto e la zona Champions in generale, servirà invertire la tendenza. A cominciare dalla prossima sfida contro il Genoa.